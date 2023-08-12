يوم استثنائي.. مواجهات على خط النار لإطفاء الحرائق بالمحافظات

يوم استثنائي لرجال قوات الحماية المدنية، كان شاهدا عليه دفتر أحوال وزارة الداخلية، بعد أن وقفت القوات على خط النار لمواجهة الحرائق والسيطرة عليه حفاظا على الأرواح والممتلكات.

بلاغات عديدة تلقتها غرفة عمليات الحماية المدنية في عدد من المحافظات، وكانت سرعة الاستجابة في لمح البصر، حيث توجهت على الفور للتعامل مع تلك الحرائق والسيطرة عليها تماما قبل امتدادها للأماكن المجاورة.

إخماد حريق في منزل وحوشين بسوهاج

في مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، تمكنت قوات الحماية المدنية بمن السيطرة على حريق نشب بالطابق الأول بأحد المنازل دائرة، وامتد إلى حوشين متجاورين دون حدوث إصابات بشرية وتمت أعمال التبريد بمكان الحريق وتم الحد من انتشاره.

حريق مخزن كرتون في أوسيم

وفي منطقة أوسيم محافظة الجيزة، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

حريق في مصنع أغذية بكرداسة

وفي كرداسة بمحافظة الجيزة، سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمخزن تابع لشركة صناعات غذائية دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق أعلى عقار بالهرم

وفي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، اشتعل حريق أعلى سطح عقار في منطقة فيصل وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حريق مصنع في الروبيكي

وفي منطقة الروبيكي بمدينة بدر بشرق القاهرة، اندلع حريق داخل مصنع طباعة وتغليف ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة عليه، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى حول محل الحريق.

حريق السيدة زينب

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مخلفات امتد إلى غية حمام أعلى سطح عقار في منطقة السيدة زينب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

حريق في بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

حريق مخزن في فيصل

وفي منطقة فيصل بالجيزة، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

حريق شقة في المرج

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.