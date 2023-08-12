هانى عياد: رؤية القيادة السياسية تركز على دعم رواد الأعمال من الشباب

قال الدكتور هاني عياد، استشاري ريادة الأعمال، إن الدولة المصرية واعية جدًا لملف ريادة الأعمال، وخاصة بالنسبة للشباب، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تركز بشكل كبير جدًا على دعم رواد الأعمال من الشباب وتقديم الكثير من التسهيلات، والمتمثلة في المنح والقروض المخفضة الفائدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف عياد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أنه بالنسبة للشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا، فقد أصبح هناك الكثير من الوعي بطبيعة هذه الشركات ومن ثم التسهيلات في إجراء عملية فتح الشركات نفسها، وتسهيل للشباب عملية إجراء فتح حساب بنكي لا يكون مرتبطًا بدخل معين من أجل التسهيل لهم بالربط المالي بالبنوك، وذلك لتحصيل الخدمات والمنتجات التي يقومون ببيعها.

وأشار إلى أن الرؤية تتضح خطوة بخطوة، لافتًا إلى أنه يتم العمل منذ فترة على المنصة الإلكترونية للشركات الناشئة، لافتًا إلى أنه أصبح يوجد نوع من التسهيل للشركات الناشئة بأن تقوم بدور الوسيط البنكي وبدأت في أخذ رخص من البنك المركزي.