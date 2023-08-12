السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انضمام صلاح محسن إلى قائمة الأهلي في الموسم الجديد

صلاح محسن
صلاح محسن

أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

وتقرر سفر اللاعب مع الفريق في معسكر الإعداد بالنمسا والذي سيقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وجاء هذا القرار بناء على رؤية مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقدم صلاح محسن مستويات مميزة، وساهم في فوز فريق سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس الرابطة خلال الموسم المنقضي، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين في انتصار سيراميكا على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

وينتظر جمهور الأهلي، إتمام الفريق مع المهاجم الأجنبي لاستكمال تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

السويسري مارسيل كولر صلاح محسن الاهلى الموسم الجديد

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