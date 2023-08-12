شعبة المستوردين: تأمين حاجة مصر من الغذاء هو أمر ضروري

قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأمين حاجة مصر من الغذاء هو أمر ضروري، ولذلك تسعى الحكومة لتأمين حاجة مصر من الغذاء باستراتيجية واضحة.

وأوضح أن مصر تسعى لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء؛ حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة مساحة الأراضي الزراعية، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام المياه، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

كما تتوسع الحكومة في زراعة المحاصيل التي لا تستغرق وقتًا طويلاً للنضج، مثل الأرز والذرة والفول السوداني.

وأشار خالد نورالدين، إلى أن الحكومة تبحث عن مصادر جديدة لتوفير الأمن الغذائي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما وتتوسع في استيراد الغذاء من دول أخرى، أو من خلال زراعة المحاصيل التي لا تزرع في مصر عادة.

وأكد خالد نور الدين، علي ضرورة ترشيد المواطنين الاستهلاك الغذائي والمحافظة عليها وعدم هدر الطعام بشكل سيء.

ونوه بأن هناك عددا من دول العالم توفر القمح والسلع الضرورية لمصر، منها: روسيا وأوكرانيا ولكن الحرب الدائرة بينهما خلقت مشكلة حقيقية لمعظم الدول التي تعتمد عليهم.

وأوضح خالد نورالدين، أن الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة، وكندا وأستراليا، نيوزيلندا، والهند يمكن التوسع في هذه الأسواق.

وأن يتم التعاون مع هذه الدول لتأمين حاجتها من الغذاء، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية، وتبادل الخبرات الزراعية.

ولفت خالد نور الدين، إلى أن مصر تسعى لتأمين حاجة مصر من الغذاء، وتبذل جهودا كبيرة لسد حاجة مصر من الغذاء.

واتخذت في سبيل ذلك خطوات جادة نحو تحقيق الأمن الغذائي.

وفي سبيل تأمين احتياجات مصر من الغذاء، قال خالد نورالدين، إن مصر اعتمدت 22 منشأ لاستيراد القمح حتى الآن، من بينها روسيا وأوكرانيا، وكذا فرنسا وبلغاريا وأمريكا والهند ورومانيا، وهناك أسواق أخرى قد يتم اعتمادها.

يذكر أن الحكومة نفت أمس، إشاعات تم تداولها مؤخرًا، تشير إلى الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا بعد التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدا نفي وزارة الزراعة لتلك الاشاعة.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.

وقالت الوزارة، إن شحنات القمح جميعها تخضع للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، وهذا من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها.