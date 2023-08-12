السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة المستوردين: تأمين حاجة مصر من الغذاء هو أمر ضروري

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأمين حاجة مصر من الغذاء هو أمر ضروري، ولذلك تسعى الحكومة لتأمين حاجة مصر من الغذاء باستراتيجية واضحة. 

وأوضح أن مصر تسعى لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء؛ حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة مساحة الأراضي الزراعية، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام المياه، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

كما تتوسع الحكومة في زراعة المحاصيل التي لا تستغرق وقتًا طويلاً للنضج، مثل الأرز والذرة والفول السوداني.

وأشار خالد نورالدين، إلى أن الحكومة تبحث عن مصادر جديدة لتوفير الأمن الغذائي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما وتتوسع في استيراد الغذاء من دول أخرى، أو من خلال زراعة المحاصيل التي لا تزرع في مصر عادة.

وأكد خالد نور الدين، علي ضرورة ترشيد المواطنين الاستهلاك الغذائي والمحافظة عليها وعدم هدر الطعام بشكل سيء. 

ونوه بأن هناك عددا من دول العالم توفر القمح والسلع الضرورية لمصر، منها: روسيا وأوكرانيا ولكن الحرب الدائرة بينهما خلقت مشكلة حقيقية لمعظم الدول التي تعتمد عليهم. 

وأوضح خالد نورالدين، أن الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة، وكندا وأستراليا، نيوزيلندا، والهند يمكن التوسع في هذه الأسواق.

وأن يتم التعاون مع هذه الدول لتأمين حاجتها من الغذاء، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية، وتبادل الخبرات الزراعية.

ولفت خالد نور الدين، إلى أن مصر تسعى لتأمين حاجة مصر من الغذاء، وتبذل جهودا كبيرة لسد حاجة مصر من الغذاء.

واتخذت في سبيل ذلك خطوات جادة نحو تحقيق الأمن الغذائي.

وفي سبيل تأمين احتياجات مصر من الغذاء، قال خالد نورالدين، إن مصر اعتمدت 22 منشأ لاستيراد القمح حتى الآن، من بينها روسيا وأوكرانيا، وكذا فرنسا وبلغاريا وأمريكا والهند ورومانيا، وهناك أسواق أخرى قد يتم اعتمادها.

يذكر أن الحكومة نفت أمس، إشاعات تم تداولها مؤخرًا، تشير إلى الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا بعد التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدا نفي وزارة الزراعة لتلك الاشاعة.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.

وقالت الوزارة، إن شحنات القمح جميعها تخضع للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، وهذا من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها.

استخدام المياه استيراد القمح استراتيجية استخدام استراتيجي

الأكثر قراءة

بعد شائعات هروبه.. الباز يعرض صورة مراد موافى فى الساحل الشمالى

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

المعاينات تكشف السبب الرئيسى وراء نشوب حريق السيدة زينب

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في نهائي البطولة العربية

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

حصر 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة فى مصر لها رقم قومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم