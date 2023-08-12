السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الدواء تحذر من وجود أدوية مغشوشة فى الأسواق

الدواء
الدواء

علق الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، على وجود أدوية مغشوشة في الأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "الدواء المغشوش ظاهرة عالمية وتجدها فى أوروبا وأمريكا أيضًا، وما يتم ضبطه فى الأسواق هو نشاط هيئة الدواء والتفتيش الصيدلى".

 وأضاف أن الشركات أصحاب المنتجات عندما تتتبع أدويتها فى السوق تبلغ الجهات المسئولة، موضحًا أن هيئة الدواء تقوم بتوعية المرضى والصيادلة ولا بد من شراء الدواء من صيدليات نثق فيها والأماكن الرسمية المعتمدة من هيئة الدواء.

وأشار إلى أنه ممكن أن تجد مادة ضارة بالصحة فى الدواء المغشوش، فهو مصنوع فى مكان ومصدر غير معلوم وتم تصنيعها فى بيئة غير صالحة لتصنيع الدواء، وبالتالى يجب ضبطها فى مكانها، لافتًا إلى أنه لا بد من الوعى وسحب هذه المنتجات.

وحذر من وجود أدوية مغشوشة في الأسواق، موضحًا أن هيئة الدواء هى التي تستطيع تحديد الدواء المغشوش وكذلك الشركة المنتجة.

 

رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية دي ام سي أدوية مغشوشة

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