السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرقب: القمة المصرية الفلسطينية الأردنية تأتي لتنسيق المواقف لمواجهة الاحتلال

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية الطارئة التي تعقد غدا في العلمين، تأتي لتنسيق المواقف لمواجهة الاحتلال الذي انقلب على مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة ستناقش اعتداءات الاحتلال على المقدسات ورغبة المتطرفين اليهود بذبح البقرة الحمراء التي جلبوها من الولايات المتحدة الأمريكية داخل الحوض المقدس وحرقها كمبادرة من اليهود المتطرفين لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم كما تقول خزعبلاتهم، هذا السلوك قد يفجر صراع ديني في المنطقة، سيتم تنسيق المواقف ليس فقط للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ولكن أيضا التحرك للضغط على البيت الأبيض لثني الاحتلال عن هذا السلوك العدواني ضد الشعب الفلسطيني، وقد يتم ترتيب لقاء قريب بحضور الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة مصر والأردن وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي لإكمال ما تم الاتفاق عليه في لقاء شرم الشيخ .

وأكد الرقب أن هذا الاجتماع الطارئ لا يأتي إلا لمناقشة أمر كبير و ترتيب مواقف دول لها دور كبير في القضية الفلسطينية.

أبومازن يصل العلمين للمشاركة فى قمة ثلاثية «مصرية أردنية فلسطينية».. غدًا

وأعلن دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، سيصل إلى مصر، غدًا الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأكد السفير اللوح أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع عباس مع شقيقيه الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني، في مدينة العلمين، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

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