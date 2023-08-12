السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني يستعرض جهود الدولة في دعم الشباب وإسناد مناصب قيادية لهم

أحمد فتحي
أحمد فتحي

أوضح أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني،  تفاصيل جهود الدولة في دعم الشباب وإسناد مناصب قيادية لهم.

وقال فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي  حرص على الاهتمام الكبير بملف الشباب، لافتاً إلى أنه منذ عام 2016 الذي يعتبر عام الشباب المصري، انطلقت مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم. 

وأوضح أن نتيجة مؤتمرات الشباب، كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،والتي استطاعت عمل تمكين حقيقي للشباب داخل المناصب القيادية؛ سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.

وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب بذلت جهودًا عظيمة، حيث عملت على تقديم نماذج مشرفة؛ سواء في الملف السياسي أو الملف الاقتصادي، من خلال دعم شباب رواد الأعمال. 

وأشار إلى أنه في مؤتمر الشباب الثامن، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الشباب رواد الأعمال، وذلك نتيجة الاعفاءات التي كان يطالب بها الشباب، وهو ما حدث خلال لجنة شباب الحوار الوطني في 15 يونيه حيث كانت أولى جلسات الشباب في الحوار الوطني.

  

الحوار الوطنى لجنة الشباب تنسيقية شباب الأحزاب منتدى شباب العالم جهود الدولة

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