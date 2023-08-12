مصممة الأزياء داليدا عياش من العلمين: مصر هي وجهة الموضة والفن والجمال

أجرت الإعلامية يارا مجدي موفدة قناة extra news في العلمين الجديدة، حوار مع مصممة الأزياء داليدا عياش، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأعربت عياش، عن سعادتها بزيارة مدينة العلمين، معقبة: "أنصح الجميع أن يأتي لزيارة هذه المنطقة السياحية الرائعة".

وأوضحت أنها خصصت مجموعة أزياء تليق بالبحر والساحل، لافتة إلى أنها صممت أزياء خصيصاً لتناسب البحر وأجواء العلمين.

وتابعت: "بمجرد مشاهدتي لصور مدينة العلمين، لون بحرها أخذ عقلي، ومن هنا استوحت تصميم أكثر من قطعة بلون البحر التركواز".

وأكدت أن مدينة العلمين الجديدة ساحرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، معقبة :" مصر دائمًا جميلة بشعبها، كما يوجد كمية كبيرة من المحبة بين الناس ".

وأشارت داليدا عياش إلى أن مصر هي موقع الموضة والفن والجمال، لافتة إلى أنه ليس غريبًا على مصر أن تضم مثل هذه الفعاليات والمهرجانات وعروض الأزياء المهمة والكبيرة.