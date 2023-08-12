السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: قاعدة محمد نجيب للصوب الزراعية مستقبل الغذاء الآمن في مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصوب الزراعية هي مشروع قومي أخذته مصر عن الدول المتقدمه أسبانيا وغيرها، موضحًا أن الصوبة لفدان واحد تعطي إنتاج لأربعة أفدنه من الأرض المكشوفة كما أن استهلاكها للمياه أقل.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الصوب الزراعية يتاح الزراعة فيها في أي وقت تشاء، مشيرًا إلى أن بعض الزراعات المشكوفة لها وقت محدد ولكن مع الصوب الزراعية فإنه متاح زراعة أي محصول بأي وقت، مؤكدًا أن الصوب تحمي الزراعة من الحشرات والآفات الزراعية التي تظهر في الزراعة بالأراضي المكشوفة.

مساحة مشروع قاعدة محمد نجيب 

وتابع، أن قاعدة محمد نجيب العسكرية، هي المشروع الأكبر في مصر والتي تعد مستقبل الغذاء الآمن في مصر، مبينًا أنها تعطى إنتاجية زراعة ومحاصيل عالية، والمشروع مقام على 10 الآف فدان.

وأشار إلى أن الصوب الزراعية موجودة في كل مكان بمصر في أبو سلطان، والمنيا وفي كل مكان، مؤكدًا أنه لا يوجد مشروع وهمي في مصر كما يشيع أهل الشر لأن الرئيس  عبدالفتاح السيسي لا يحتاج للقطة لأنه يكفيه ما حققه في 3 يوليو و14 أغسطس من تطهير رابعة من الإرهاب، ويظل زعيمًا بهما.

أحمد موسى الصوب الزراعية قاعدة محمد نجيب العسكرية مستقبل الغذاء الآمن مصر محاصيل عالية الزراعة

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