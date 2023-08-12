السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تقرير| افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بتعاون يمني بالقاهرة

افتتاح معرض الحرف
افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بتعاون يمني بال

عرضت فضائية extra news، تقرير يكشف تفاصيل افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بتعاون يمني بالقاهرة. 

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن المعرض يضم 6 محافظات مشاركة، بالإضافة إلى كل عارضي أيادي مصر، فضلاً عن وجو 8 دول مختلفة؛ منهم اليمن والسودان وبيرو والهند. 

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المنتجات المتواجدة هي منتجات غاية في الروعة، لافتًا إلى أن المعرض يهدف إلى تشجيع الشباب على ايجاد فرص عمل لنفسه من خلال ممارسة أعمال مثل الحرف اليدوية. 

وقال الدكتور محمد علي مارم، سفير اليمن في مصر، إننا من خلال سفارة الجمهورية اليمنية ومجلس رجال الأعمال اليمني الذي تم تأسيسه من عامين، يتم العمل على تعزيز الشراكة الفعلية ما بين الشعبين العريقين المصري واليمني، لافتًا إلى أنه قد تم إشراك عدد من الثقافات الأخرى عربية ودولية، برئاسة كل من معالي وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وأشار إلى أن الهدف  من خلال هذه الشراكة هو إيصال مجموعة من الرسائل؛ أولاً تعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد وكيفية العمل على عكس التاريخ والتراث اليمني العريق. 

معرض الحرف التراثية افتتاح معرض المنتجات اليدوية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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