مقرر الشباب بالحوار الوطنى: هناك حلقة وصل مباشرة بين آراء الشباب والرئيس السيسى

علق النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، على اليوم العالمي للشباب موضحًا جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الشباب أصبح لهم دور وهناك حلقة وصل مباشرة بين آراء الشباب والرئيس السيسي.

وأضاف النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن مصر دولة شابة تعدادها أكثر من 60% من الشباب، وكانت هناك دائمًا شكاوى من تحييد الشباب في الأنظمة السابقة والاعتماد على عنصر الخبرة.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها دور كبير في تقديم وتنظيم وتطوير عدد من المقترحات داخل غرفتي البرلمان، موضحًا أن الشباب لهم دور محوري في الدولة منذ 2014.