السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مرصد الأزهر يحذّر الطلاب من الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالمنهج الأزهري المعتدل

معسكر جامعة الأزهر
معسكر جامعة الأزهر بجمصة

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على أهمية تحصين الشباب ضد الأفكار المغلوطة والأخبار المكذوبة لا سيّما في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. 

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور علاء صلاح مشرف وحدة البحوث والدراسات بالمرصد، اليوم السبت، ضمن مشاركته بمعسكر جامعة الأزهر التدريبي بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وأشار المشرف بمرصد الأزهر إلى أن انتشار الشائعات يمثل خطرًا كبيرًا يضرب أمن المجتمعات ويهدد استقرارها، مطالبًا بضرورة إخضاع الأخبار والمعلومات المتداولة للتفكير الناقد قبل تناقلها.

وشدد "صلاح" على ضرورة التزام طلاب وخريجي جامعة الأزهر بالمنهج الأزهري المعتدل الذي يقوم على تقبل الآراء والاجتهادات في ضوء تعاليم الإسلام، منوّهًا إلى أن سياسة الأزهر الشريف تقوم على احترام التنوع والاختلاف في الرأي بما لا ينتهك حدًا من حدود الدين ولا يهدم قيمة من قيم المجتمع وسمات الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها.

يذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يشارك في فعاليات معسكر جمصة للمرة الأولى ضمن مبادرة "طرق الأبواب"، وذلك في إطار التعاون بين المرصد وجامعة الأزهر لتوعية الطلاب وتثقيفهم.

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