السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف ينجيك الله من الهلاك وترتب الدنيا لما تحب؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وبه الماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن القرآن الكريم لا تزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه يوجد مشهد قرآني لنعرف منه كيف ينجيك الله من الهلاك ويعصمك منه وكيف ترتب الدنيا لما تحب، لأن النبي عليه السلام قال: "رُبَّ أَشْعَثَ أغبرَ مَدْفُوعٍ بالأبواب لو أَقسم على الله لَأَبَرَّهُ"، والله سبحانه وتعالى يقول "أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ"، مؤكدًا أنهم  أولياء الله. 

لن يكشف البلوى إلا الله 

وتابع، أنه لن يكشف البلوى إلا الله مستدلًا بقوله تعالى "وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ"، وقوله "وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ".

رمضان عبدالمعز الهلاك ترتب الدنيا لما تحب القرآن الكريم حبل الله المتين

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