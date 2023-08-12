السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الداخلية السعودية" تصدر عقوبات جديدة تطبق على مخالفى نظام أمن الحدود

جريدة الدستور

حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين من المتورطين في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو كل من يقوم بتوفير المأوى والسكن لهم، أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، من 3 عقوبات رادعة تتضمن السجن وغرامات مالية والترحيل الفوري.

وناشدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، جميع المواطنين سرعة الإبلاغ عن المخالفين أو من يقوم بالتستر عليهم فورًا، حفاظًا على الأمن العام.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيانها أن الثلاث عقوبات السريعة والفورية للمخالفين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين غير سعوديين، هى: " السجن 6 أشهر- غرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال سعودي- الترحيل فورًا لو كان المخالف مقيم أو وافد".

 

ضبط الآلاف من المخالفين الجدد

وفي وقت سابق اليوم كشفت الوزارة عن أنه خلال حملاتها الأمنية المستمرة تم ضبط 14 ألفًا و244 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في كل مناطق المملكة، خلال الفترة من 3 حتى 9 أغسطس الجاري، مؤكدة مواصلة البحث عن المخالفين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الأعداد التي تمكنت من القبض عليها خلال الأيام القليلة الماضية، 8 آلاف و398 مخالفًا لنظام الإقامة.

و3 آلاف و703 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2143 مخالفًا لنظام العمل.

كما أوضحت أنه تم ضبط 38 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود طريقة غير نظامية، بالإضافة إلى ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت الوزارة حينها أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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