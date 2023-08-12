السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ ديلر الهيروين في العامرية

الهيروين
الهيروين

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر متهمًا بالاتجار في الهيروين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه.

كما قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوى والمستشار محمد إبراهيم عوض، المستشار أكرم محمدين الفضالى.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على أثر تلقى اتصال هاتفى بقيام المتهم "ف.ز.ذ" عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم وتم ضبطه وبحوزته 9 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

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