السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ليلى زاهر: فخورة بما وصلت إليه مدينة العلمين من تقدم

ليلى زاهر
ليلى زاهر

أشادت الفنانة الشابة ليلى زاهر، بعرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، الذي أقيم في ضمن فعاليات مهرجان العلمين، معبرة عن فخرها الكبير لما وصلت إليه مدينة العلمين من تقدم وتطور.

وقالت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الفساتين المعروضة كلها جميلة ومميزة، كما أن مايكل سينكو من أكثر المصممين الذين تحبهم، وترى أنه موهوب جدًا.

تعليقها على أول زيارة لها لمدينة العلمين 

كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بمهرجان العلمين، وبمدينة العلمين وما وصلت إليه وذلك في أول زيارة لها للمدينة، مشيرة إلى أن المدينة كلها طاقة إيجابية ومليئة بالتطورات.

وكشفت عن أنها تعمل على أكثر من مشروع خلال الفترة المقبلة وقريبًا ستكشف عن هذه الأعمال.

ليلي زاهر مهرجان العلمين فخرها مدينة العلمين تطور مايكل سينكو بعرض أزياء

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