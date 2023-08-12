السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الطفولة والأمراض النفسية.. أشهر المشكلات وكيفية التعامل معها وعلاجها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فترة الطفولة والمراهقة هي مرحلة حساسة في حياة الإنسان، حيث يجتاز الأفراد تغيرات كبيرة على المستوى الجسدي والعقلي والاجتماعي، حيث يعاني بعض الأطفال والمراهقين في هذه الفترة من الأمراض النفسية التي تؤثر على صحتهم العقلية والنفسية. 

الأمراض النفسية في فترة الطفولة والمراهقة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة الأطفال والمراهقين، فمن المهم التعرف على الأمراض النفسية الشائعة في هذه الفترة والتعامل معها بشكل فعال. 

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، من المهم للوالدين والمجتمع أن يكونوا على دراية بالأمراض النفسية الشائعة في هذه المرحلة وكيفية التعامل معها وعلاجها.

توضح استشاري الأمراض النفسية والعلاقات الأسرية في السطور التالية، الأمراض النفسية الشائعة في فترة الطفولة والمراهقة ونسلط الضوء على الطرق المختلفة للتعامل معها وعلاجها.

اضطراب فرط الحركة والانتباه (ADHD): 

هو اضطراب يتميز بصعوبة التركيز وفرط الحركة وعدم الانتباه، يمكن أن يؤثر على أداء الطفل في المدرسة والحياة الاجتماعية.

اضطرابات المزاج: 

تشمل الاكتئاب واضطراب الهوية النمطية واضطراب الاكتئاب الثنائي القطب، تتسبب هذه الاضطرابات في تقلبات مزاجية شديدة وتأثيرات سلبية على الشعور بالسعادة والرضا.

اضطرابات القلق: 

مثل اضطراب القلق العام واضطراب الهلع، حيث يعاني الأطفال والمراهقون من قلق مستمر وشعور بالتوتر والخوف الشديد.

اضطرابات الطعام: 

مثل فرط الأكل والشهية القمرية والشهية المنخفضة، فهذه الاضطرابات تؤثر على العلاقة للطفل مع الطعام وتسبب زيادة أو نقصان في الوزن.

كيفية التعامل مع الأمراض النفسية وعلاجها:

التعرف على العلامات والأعراض: يجب على الآباء والمربين أن يكونوا على دراية بالعلامات المبكرة للأمراض النفسية والتغيرات في السلوك والمزاج.

البحث والتوجيه المهني: ينبغي للآباء التعاون مع المدارس والأخصائيين النفسيين لتقديم الدعم والتوجيه المهني للأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات نفسية.

العلاج النفسي: يوفر العلاج النفسي بيئة آمنة ومناسبة للأطفال والمراهقين للتعامل مع أمراضهم النفسية، يشمل العلاج النفسي جلسات الإرشاد الفردية والعائلية والعلاج السلوكي المعرفي.

الدعم الاجتماعي: يلعب الدعم الاجتماعي دورًا مهمًا في تعافي الأطفال والمراهقين، حيث ينبغي للوالدين والمربين توفير بيئة داعمة وحماية للأطفال والمراهقين وتعزيز التواصل الجيد والعلاقات الإيجابية.

الطفولة والمراهقة الأمراض النفسية اضطراب فرط الحركة اضطراب فرط الحركة والإنتباه اضطرابات المزاج اضطرابات القلق كيفية التعامل مع الأمراض النفسية

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

السائحون بالساحل الشمالي يثنون على مهرجان العلمين ويفكرون بالاستثمار بالمدينة

"راغب" من منجد كراسي إلى أكبر منتج للأعلاف والأسمدة في الوادي الجديد (صور)

الأشد فتكًا ويسبب الوفاة.. أعراض متحور كورونا الجديد ومدى خطورته

غدًا.. الحكم على شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

أين ذهب ساجد زكريا ومروان صلاح بعد معايشة بايرن ميونخ الألمانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم