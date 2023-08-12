السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال رصف شوارع منطقة سوانى زهويق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال رصف شوارع منطقة سواني زهويق بمدينة مرسى مطروح بحضور العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة والمهندس محمد العشري مديرية الطرق ومحمود إمبابي مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة وتكثيف دولاب العمل لسرعة الانتهاء منها.

وأكد على التنسيق مع إدارة مرور مطروح في تيسير حركة السيارات وقت العمل بشوارع المنطقة خاصة في إطار خطة المحافظة لتطوير عدد من المناطق مع تيسير حركة المواصلات والحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي.

IMG-20230812-WA0028
IMG-20230812-WA0028
IMG-20230812-WA0027
IMG-20230812-WA0027
IMG-20230812-WA0026
IMG-20230812-WA0026
IMG-20230812-WA0023
IMG-20230812-WA0023
IMG-20230812-WA0024
IMG-20230812-WA0024
IMG-20230812-WA0025
IMG-20230812-WA0025
IMG-20230812-WA0022
IMG-20230812-WA0022
IMG-20230812-WA0021
IMG-20230812-WA0021
الشكل الحضاري والسياحي مدينه مرسي مطروح مرور مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رفع كفاءة الخدمات

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

السائحون بالساحل الشمالي يثنون على مهرجان العلمين ويفكرون بالاستثمار بالمدينة

"راغب" من منجد كراسي إلى أكبر منتج للأعلاف والأسمدة في الوادي الجديد (صور)

غدًا.. الحكم على شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الأشد فتكًا ويسبب الوفاة.. أعراض متحور كورونا الجديد ومدى خطورته

أين ذهب ساجد زكريا ومروان صلاح بعد معايشة بايرن ميونخ الألمانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم