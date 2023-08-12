محافظ مطروح يتابع أعمال رصف شوارع منطقة سوانى زهويق
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال رصف شوارع منطقة سواني زهويق بمدينة مرسى مطروح بحضور العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة والمهندس محمد العشري مديرية الطرق ومحمود إمبابي مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.
ووجه محافظ مطروح بالإسراع في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة وتكثيف دولاب العمل لسرعة الانتهاء منها.
وأكد على التنسيق مع إدارة مرور مطروح في تيسير حركة السيارات وقت العمل بشوارع المنطقة خاصة في إطار خطة المحافظة لتطوير عدد من المناطق مع تيسير حركة المواصلات والحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي.