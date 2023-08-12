السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف أيوب: الرئيس السيسى داعم للشباب منذ حملته الانتخابية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير "صوت الأمة"، عن جهود الدولة لدعم الشباب في كافة المجالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس السيسي منذ البداية وهو يدعم الشباب بداية من حملته الانتخابية، ثم اللقاءات المستمرة مع الشباب والاستماع إليهم ويحصل حوار وتنتج عنه أفكار ومقترحات وقرارات يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أنه مع عام 2016 كان عام الشباب، وهذا العام شهد قرارات عظيمة للرئيس السيسي وقتها، ثم صدرت قرارات تنظيم المؤتمرات الوطنية للشباب، وأصبحنا أمام خطوات واضحة لعلاقة الدولة بالشباب والمؤتمرات الوطنية كسرت حاجز الخوف لدى الشباب خاصة وسط غياب الشباب عن المناصب المختلفة داخل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مؤتمرات الشباب كانت تشهد حوارات مباشرة بين الشباب ورئيس الدولة وبين الشباب والمسئولين الحكوميين وتواصلًا مع كل مؤسسات الدولة، موضحًا أن هذه المؤتمرات تدعم كيفية الاستفادة من طاقات الشباب.

الكاتب الصحفي يوسف أيوب الرئيس السيسي فضائية اكسترا نيوز طاقات الشباب رئيس تحرير صوت الأمة

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