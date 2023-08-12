مسار إجباري عن مهرجان العلمين: الغناء بهذه الاستعدادات الضخمة كان حلم واتحقق

أبدى أعضاء فريق مسار إجباري، انبهارهم الشديد بمدينة العلمين الجديدة، وبالاستعدادات الضخمة التي وفرها المهرجان.

وقال هاني الدقاق، في لقاء خاص للقناة الأولى المصرية، على هامش حفلهم أمس ضمن مهرجان العلمين الجديدة، إنه زار العلمين الجديدة العام الماضي، ولم يكن بها عشر الإنشاءات الحالية، مردفا: "السنة اللي فاتت كانت واحد على عشرة، النهاردة أصبحت مدينة، منبهر بالعمار اللي حاصل".

وأشار إلى أن حفلات الساحل الشمالي تذكره بحفلات عمرو دياب في العجمي، مردفا: "سعداء بالمهرجان، وإن الناس تسمعنا في مكان سياحي".

وقال محمود صيام عازف الجيتار بالفرقة، إنهم يحضرون لأي حفل بشكل جيد، وإنهم سعداء بأن حفلهم في مهرجان العلمين "سولد أوت".

وأعرب أحمد حافظ، عضو الفرقة عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، وقال إنه لم يحيي حفلات بهذه الضخامة والاستعدادات ، وعدد الجمهور.

وقال تامر عطا الله الشهير بـ توسي: "كان الحلم إننا نقف نغني بالإمكانيات والصوت ده، والحلم اتحقق، الأجهزة والاستدجات في مصر بتتطور، وجهات الإنتاج بتطور".