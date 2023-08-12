السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أين ذهب ساجد زكريا ومروان صلاح بعد معايشة بايرن ميونخ الألمانى؟

ساجد زكريا
ساجد زكريا

بعد فترة قضاها فى معسكر بايرن ميونخ الألمانى لاكتشاف المواهب حول العالم، عاد ساجد زكريا لاعب فريق المصرية للاتصالات للانتظام مع فريقه مواليد 2005.

وأكد أحمد ماهر رئيس قطاع الناشئين بفريق المصرية الاتصالات، أن ساجد زكريا انهى فترة معايشة فى معسكر بايرن ميونخ لاكتشاف المواهب حول العالم، وبمجرد انتهاء المعسكر البافارى الذى أقيم فى الأرجنتين عاد اللاعب للانتظام مع فريقه مواليد 2005 بالنادى.

واختير ساجد زكريا للمشاركة بمعسكر بايرن ميونخ الألماني لأفضل مواهب في العالم 2023، بعد تقييمه عن طريق بعض الفيديوهات، حيث يعد ساجد زكريا هو المصرى الثانى الذى يشارك فى المعسكر البافارى بعد الحارس مروان صلاح الذى شارك فى مسابقة العام الماضى 2022.

وشارك ساجد الذى يلعب فى مركز الظهير الأيمن فى معسكر بايرن ميونخ الألمانى للمواهب ضمن أربعة لاعبين أفارقة شاركوا فى المسابقة، كما كان العربى الوحيد الذى شارك، ووصل لمراحل متقدمة فى التصفيات، عكس الحارس مروان صلاح الذى غادر المسابقة فى العام الماضى مبكرًا.

الجدير بالذكر أن مروان صلاح لعب فى ناشىء الأهلى قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء بعد دمج فريقى 2003 و2004 فى فريق واحد لينضم للناشئين فى فريق سموحة السكندرى.

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