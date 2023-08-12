السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على نوتنجهام بهدفين نظيفين

أرسنال ونوتنجهام
أرسنال ونوتنجهام فوريست

تقدم أرسنال على نظيره نوتنجهام فوريست بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين عصر اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الضيوف فوريست كانوا البادئين بالخطورة في الدقيقة 11 بانفراد لجونسون الذي وضع الكرة بغرابة بجوار مرمى رامسدال.

وفي الدقيقة 26 تمكن نيكتياه من تسجيل الهدف الأول للجانرز، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مارتنيلي بالكعب لتسكن شباك ترنر.

وأضاف بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني بالدقيقة 32، بتسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن يمين ترنر.

ارسنال نوتنجهام فوريست نوتنجهام الدورى الانجليزى نيكتياه

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