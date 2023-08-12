السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهما فى أوسيم بالجيزة

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهما في أوسيم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل شخص داخل مسكنه في أوسيم، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتبين ارتكابه الجريمة نتيجة خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق..

رجال المباحث عامل اوسيم النيابة مديرية أمن الجيزة

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