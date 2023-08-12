السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس زفتى يستجيب لـ"الدستور" ويرفع مياه الصرف من شارع طريق بركة السبع

زفتي
زفتي

في استجابة سريعة لما نشرته "الدستور"، اتخذ مجلس مدينة زفتي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزفتي، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفربية، باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مشكلة تجمعات مياه الصرف الصحي في شارع طريق بركة السبع. تم تنفيذ أعمال رفع المياه وإصلاح العطل، وذلك بهدف استعادة سلامة الشارع وتسهيل حركة المرور للمواطنين.

وكانت "الدستور" نشرت تقريرًا يوضح استغاثة أهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية، حيث تعاني المنطقة من تجمعات مياه الصرف الصحي التي تسببت في إغلاق شارع طريق بركة بالمدينة، مما أثار غضب واستياء الأهالي الذين عانوا من تعطل حركة المرور وتأخيرات في وصولهم إلى وجهاتهم المختلفة.

ومن جهته، أكد مجاهد الدرف نائب رئيس مدينة زفتي، أنه وفور ورود المعلومات إلى مجلس مدينة زفتي، تعاون الفريق المختص من الشركة المسؤولة عن مياه الشرب والصرف الصحي مع المجلس لمعالجة المشكلة على الفور، وتمت عمليات رفع المياه الصحية وإصلاح العطل التي تسببت في تجمعات المياه، مما أدى إلى استعادة سلامة الشارع وعودة حركة المرور إلى طبيعتها.

شهود عيان أكدوا أن إزالة المياه المتراكمة في الشارع ساهمت في استعادة حركة المرور وتسهيل تنقل الأشخاص والمركبات في المنطقة المتضررة، وقد لاحظ السكان تحسنًا كبيرًا في الحالة العامة للشارع بعد إجراءات الإصلاح التي تمت.

وفي حين يأمل الأهالي أن تستمر الجهود الحكومية في متابعة وصيانة شبكات الصرف الصحي لضمان عدم تكرار تجمعات المياه والمشكلات المشابهة في المستقبل، يعبرون عن تقديرهم للتعاون السريع والفعال بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في حل المشكلة والتجاوب مع مطالبهم. وأكد سكان المنطقة أن هذه الاستجابة السريعة والفعالة لاستغاثتهم تعكس روح الاهتمام بالمشاكل اليومية التي يواجهها المواطنون والتزام السلطات المحلية بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمجتمع، كما يوجهون شكرهم لـ "الدستور" على نشر استغاثتهم. وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية في التواصل بين الحكومة والمواطنين، حيث تم تلبية مطالب الأهالي وتحقيق التغيير المطلوب.

7db7d2a4-0d76-4978-a586-57f9d045d168
7db7d2a4-0d76-4978-a586-57f9d045d168
9d49a841-de85-47fe-b01a-9d02c8db4395
9d49a841-de85-47fe-b01a-9d02c8db4395
2bb37513-36f7-4b7f-b70b-02052184a542
2bb37513-36f7-4b7f-b70b-02052184a542
0f5bca82-cf96-43f4-acd3-2442028beabc
0f5bca82-cf96-43f4-acd3-2442028beabc
مجلس مدينة زفتي يستجيب لـ الدستور ويقوم برفع مياه الصرف الصحي وإصلاح العطل في شارع طريق بركة السبع استياء الأهالى استجابة سريعة اتخاذ اجراءات الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجهود الحكومية المياة المتراكمة

الأكثر قراءة

إحالة طعن مرتضى منصور على تغريمه لصالح الخطيب إلى رئيس محكمة النقض

مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

براءة مرتضى منصور من سب وقذف رجل الأعمال هانى شكرى

سيد جلال.. شاب قاد طفرة التأمين الصحى بمحافظة الغربية

سرقة 7 آلاف قطعة من أبراج نقل كهرباء الضغط العالى بالدقهلية

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يومًا بتهمة النصب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم