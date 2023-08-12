مجلس زفتى يستجيب لـ"الدستور" ويرفع مياه الصرف من شارع طريق بركة السبع

في استجابة سريعة لما نشرته "الدستور"، اتخذ مجلس مدينة زفتي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزفتي، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفربية، باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مشكلة تجمعات مياه الصرف الصحي في شارع طريق بركة السبع. تم تنفيذ أعمال رفع المياه وإصلاح العطل، وذلك بهدف استعادة سلامة الشارع وتسهيل حركة المرور للمواطنين.

وكانت "الدستور" نشرت تقريرًا يوضح استغاثة أهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية، حيث تعاني المنطقة من تجمعات مياه الصرف الصحي التي تسببت في إغلاق شارع طريق بركة بالمدينة، مما أثار غضب واستياء الأهالي الذين عانوا من تعطل حركة المرور وتأخيرات في وصولهم إلى وجهاتهم المختلفة.

ومن جهته، أكد مجاهد الدرف نائب رئيس مدينة زفتي، أنه وفور ورود المعلومات إلى مجلس مدينة زفتي، تعاون الفريق المختص من الشركة المسؤولة عن مياه الشرب والصرف الصحي مع المجلس لمعالجة المشكلة على الفور، وتمت عمليات رفع المياه الصحية وإصلاح العطل التي تسببت في تجمعات المياه، مما أدى إلى استعادة سلامة الشارع وعودة حركة المرور إلى طبيعتها.

شهود عيان أكدوا أن إزالة المياه المتراكمة في الشارع ساهمت في استعادة حركة المرور وتسهيل تنقل الأشخاص والمركبات في المنطقة المتضررة، وقد لاحظ السكان تحسنًا كبيرًا في الحالة العامة للشارع بعد إجراءات الإصلاح التي تمت.

وفي حين يأمل الأهالي أن تستمر الجهود الحكومية في متابعة وصيانة شبكات الصرف الصحي لضمان عدم تكرار تجمعات المياه والمشكلات المشابهة في المستقبل، يعبرون عن تقديرهم للتعاون السريع والفعال بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في حل المشكلة والتجاوب مع مطالبهم. وأكد سكان المنطقة أن هذه الاستجابة السريعة والفعالة لاستغاثتهم تعكس روح الاهتمام بالمشاكل اليومية التي يواجهها المواطنون والتزام السلطات المحلية بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمجتمع، كما يوجهون شكرهم لـ "الدستور" على نشر استغاثتهم. وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية في التواصل بين الحكومة والمواطنين، حيث تم تلبية مطالب الأهالي وتحقيق التغيير المطلوب.

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