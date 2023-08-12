متحدث الخارجية: مصر تعمل على تعزيز قدرات شبابها وتمكينهم

احتفى السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، باليوم العالمي للشباب.

وقال السفير أحمد أبو زيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «X»، :"نحتفل اليوم باليوم العالمي للشباب احتفاءا بإسهامهم في تنمية ورفعة الوطن".

وتابع: "نشارك المجتمع الدولي اهتمامه بقضايا الشباب، إيمانًا منا بأن الاستثمار في شبابنا هو استثمار في مستقبلنا.. مصر دولة شابة تعمل على تعزيز قدرات شبابها وتمكينهم لرسم مستقبل وطنهم".

ويحتفل العالم باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل عام، لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكاناتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.