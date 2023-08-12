السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية "كروت الائتمان- كروت الخصم المباشر الـ Debit Card" من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى "الـPOS" لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

وأكدت الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

الاتصالات والمعلومات الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدفع الالكتروني الفريق مهندس كامل الوزير الكروت الذكية تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات جمهور الركاب

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