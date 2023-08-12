السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية "كروت الائتمان- كروت الخصم المباشر الـ Debit Card" من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى "الـPOS" لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

وأكدت الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.