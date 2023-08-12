السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات أسبوع الشباب ويكرم نماذج شبابية جسدت قصص نجاح بارزة

الفعاليات
الفعاليات

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات أسبوع الشباب بعنوان "تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر" والذي يأتي متواكبًا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان محافظة أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. 

وشهدت الفعاليات أولى ثمار أسبوع الشباب بعرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت في مقر جامعة أسوان، ليكون مرجعية علمية لتعريف الشباب بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة. 

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل هذا المقترح لواقع فعلي لتحقيق الاستفادة المثلى لأبناء المحافظة من الدعم الكبير الذي تقدمه هيئة فولبرايت مصر في كافة المجالات، مقدماً شكره للجهات المشاركة لتنظيم سلسلة متواصلة من الفعاليات الشبابية خلال أسبوع الشباب بما يعكس حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها. 

فيما قدمت الدكتورة ماجي نصيف، شكرها لمحافظ أسوان لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة هيئة فولبرايت لعملها فى أسوان للعام الثانى على التوالى، وهو ما شجعنا ودفعنا لتقديم برنامج متكامل يتناغم مع رؤية المحافظ اللواء أشرف عطية لتحقيق مستقبل مشرق للشباب الأسواني. 

هذا وقد شهدت الفعاليات تكريم محافظ أسوان لبعض النماذج الشبابية التى جسدت قصص نجاح بارزة، وهم فوزية حسن محمد، والطالبة هاجر محمد إبراهيم، والطالب مصطفى محمد عبد الغني، وكيرلس ويصا ثابت، وأيضاً المهندس علي محمد كمالي.

كما شهدت الفعاليات عرض خريجي هيئة فولبرايت مصر لقصص النجاح التي سطروها، والتي تعتبر نماذج تحفيزية وتشجيعية للشباب الأسواني للاقتداء بهم في حياتهم المستقبلية، فضلاً عن تبادل الدروع بين محافظ أسوان، ومدير الهيئة تعبيراً عن روح التعاون المثمر والبناء.

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أسوان الجمهورية الجديدة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تمكين الشباب قصص النجاح اليوم العالمي لشباب اسبوع الشباب

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