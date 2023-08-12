السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تمكين الشباب رؤية متكاملة وضعها الرئيس السيسى

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أولت الشباب اهتمامًا غير مسبوق، حيث عملت على إشراكهم في مختلف الأحداث ليكونوا في قلب الحدث، حيث طرح آراءهم أمام المسئولين في مساهمة منهم لحل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأضاف النائب أحمد دياب، في بيانٍ له، أن اهتمام القيادة السياسية بملف الشباب يأتي من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء المواطن المصري وحصوله على جميع حقوقه، موضحًا أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لدعم الشباب.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن تمكين الشباب يعتبر رؤية متكاملة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الدولة طبقت تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا في كل مؤسسات الدولة وظهر ذلك واضحًا عندما تم ضخ دماء جديدة من الشباب في المناصب القيادية بالدولة.

وهنَّأ النائب أحمد دياب، شباب مصر، بمناسة اليوم العالمي للشباب الذي يُصادف يوم 12 أغسطس من كل عام، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.

النائب أحمد دياب لجنة الشباب والرياضة الدولة المصرية الشباب ملف الشباب اليوم العالمي للشباب

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