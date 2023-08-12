يهدف إلى تحفيز المشاركة الجدية.. أبرز معلومات عن اليوم العالمي للشباب
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا عن اليوم العالمي للشباب.
معلومات عن اليوم العالمي للشباب:
- المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في 1998 أوصى باعتماد 12 أغسطس يومًا دوليًا للشباب.
- أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 54 عام 1999.
- يهدف إلى تحفيز الشباب للمشاركة الجدية في المجالات كافة.
- تنظم فيه ندوات وفعاليات عالمية للتعريف بدور الشباب.
- يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "المهارات الخضراء للشباب".
- يبلغ نصف سكان الكوكب من العمر 30 عامًا أو أقل.
- من المتوقع أن يبلغ الشباب 30 عامًا أو أقل 57% في نهاية 2030.