يهدف إلى تحفيز المشاركة الجدية.. أبرز معلومات عن اليوم العالمي للشباب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا عن اليوم العالمي للشباب.

معلومات عن اليوم العالمي للشباب:

- المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في 1998 أوصى باعتماد 12 أغسطس يومًا دوليًا للشباب.

- أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 54 عام 1999.

- يهدف إلى تحفيز الشباب للمشاركة الجدية في المجالات كافة.

- تنظم فيه ندوات وفعاليات عالمية للتعريف بدور الشباب.

- يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "المهارات الخضراء للشباب".

- يبلغ نصف سكان الكوكب من العمر 30 عامًا أو أقل.

- من المتوقع أن يبلغ الشباب 30 عامًا أو أقل 57% في نهاية 2030.