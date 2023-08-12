الدومانى: المنصورة تعاقد مع 4 لاعبين حتى الآن

أكد عبداللطيف الدوماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة أن العمل خلال فترة الإعداد للموسم الجديد يسير بخطة ثابتة، وهناك عدم تعجل في إبرام الصفقات الجديدة، لأن الجهاز الفني وضع شروطًا محددة لا بد من توافرها في اللاعبين الجدد وأهمها امتلاك الطموح والدوافع ومعرفة قيمة ارتداء فانلة نادي المنصورة.

وأشار الدوماني إلى أن المنصورة تعاقد مع 4 لاعبين حتى الآن وهم خالد رسلان لاعب أبو قير للأسمدة ومحمد ممدوح "كيمو" لاعب كهرباء الإسماعيلية ومحمد الحدقة من الزرقا وأحمد جمعة مهاجم بلدية المحلة، مؤكدًا أن كل المواصفات التي حددها الجهاز الفني في اللاعبين الجدد تنطبق على اللاعبين الأربعة الذيم يملكون تاريخًا كبيرًا ولعبوًا لأندية كبيرة.

وقال الدوماني إن هناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا لتلبية احتياجات الفريق وسد النقص في بعض المر اكز.

واختتم عبداللطيف الدوماني حديثه موجهًا الشكر لمجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني الذي منحه الفرصة لتدريب الفريق، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل عودة المنصورة العريق لمكانه الطبيعى بين الكبار.

ويتكون الجهاز الفني لفريق المنصورة من عبداللطيف الدوماني مديرًا فنيًا وعمر إسلام مدربًا عامًا ومحمد كشك معدًا بدنيًا وشريف أبوالعزم مديرًا للكرة وجابر الجرايحي مدربًا لحراس المرمي ومحمد السروجي رئيسًا للجهاز الطبي وعادل حسين إخصائيًا ومحمد مصطفي إخصائيًا وإسماعيل عبدالغفار مدلكًا ومحمد صدقي مديرًا إداريًا وخالد عبدالرازق محلل أداء.