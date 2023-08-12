محلل سياسي أردني: يكشف أهمية انعقاد القمة المصرية الفلسطينية الأردنية

قال المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة، إن توقيت القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في العلمين مهم جدًا لعدة عوامل التنسيق مستمر بين مصر والأردن في هذا الجزئية لأنهم بلدين على تماس مباشر الموضوع الفلسطيني وهناك قلق وتوجه من أي فوضى في الضفة الغربية وحالة عدم الاستقرار خصوصاً تتحدث اليوم فعلياً عن ضروري إيجاد سيناريوهات بديلة ومستقبلاً أيضًا لمشهد القيادة الفلسطينية وترتيبها لتجاوز أي خطر مفاجئ قد يحدث فراغ في السلطة الفلسطينية وتؤدي في النهاية إلى الفوضى.

وأوضح المحلل السياسي الأردني، أن أبرز الملفات التي ستركز عليها قمة العلمين موضوع التنسيق الأمني وهو أساس السيناريوهات المقبلة وضرورة ترتيب الملف الفلسطيني على المستوى العربي والسيطرة على اي خطر قادم من فكرة تشكل فارغ أو تشكيل حالة من الفوضى وبالتالي هذه الدول ترى أن وضع سيناريو بديل واضح قد تكون أفضل ويدرأ كثير من المخاطر المستقبلية.

وأشار السبايلة إلى أن هذا القمة بلا شك قمة موازية لما جرى في الفترات الماضية ولكن هي قمة في تماس مباشر مع القضية الفلسطينية كما أنها تفترض ضرورة وجود خطة واضحة متوافق عليها من أجل السلم الداخلي في الضفة الغربية أولهم السيطرة على نقاط الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى انفلات مستقبلي وثالثاً ضرورة رسم سيناريو سياسي واضح بالنسبة للمشهد القادم على المستوى الفلسطيني.

وأكد السبايلة، أن هذه القمة تفيد الوضع الفلسطيني بأن أولًا هناك مراجعة عربية واضحة وثانيًا أنه يمكن الاستناد ما يمكن أن تقدمه من خطة متوزانة عقلانية لمواجهة سواء على الصعيد الأمني والصعيد السياسي.