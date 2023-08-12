طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من أكثر الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير العديد من الأولياء.

تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وتنسيق الثانوية الأزهرية والقبول في العديد من الكليات المتخصصة.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الآباء والأمهات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لمعرفة طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

1 - في البداية يقوم طالب الشهادة الثانوية الأزهرية أو ولي الأمر بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية “من هنا“.

2 - ثم يقوم طالب الشهادة الثانوية الأزهرية أو ولي الأمر بتحديد مرحلة تنسيق الثانوية الأزهرية.

3 - بعد ذلك يجب الضغط على اختيار تنسيق الثانوية الأزهرية.

4 - يجب على طالب الشهادة الثانوية الأزهرية أن يقوم بإدخال بياناته الخاصة وهي الرقم القومي بالطالب ورقم الجلوس.

ثم كتابة الرقم السري المدون على الشهادة.

5 - ثم يقوم إدخال كود التأكيد الموجود.

6 - ويجب أن تتأكد من تحديد الكليات التي ترغب في الالتحاق بها.

7 - وأخيراً ستقوم بطباعة الرغبات.

تنسيق الثانوية الأزهرية والقبول في العديد من الكليات المتخصصة

كليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%، مدة الدراسة 5 سنوات، وسنتين تدريب إجباري.

كليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %، مدة الدراسة 5 سنوات، وسنتين تدريب إجباري.

كليات طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%، مدة الدراسة 5 سنوات، وسنتين تدريب إجباري.

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجات بنسبة 93.38%، مدة الدراسة 5 سنوات وسنة امتياز.

كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 درجة بنسبة 94.62%، مدة الدراسة 6 سنوات.

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%، وهندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%، مدة الدراسة بها 5 سنوات.

اقرأ أيضا

موعد اجازة المولد النبوي 2023 وأسعار الحلوى