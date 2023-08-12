السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى يوم الشباب العالمى.. أبرز جهود الدولة لتمكين الشباب (فيديو)

منتدي الشباب
منتدي الشباب

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب والذي يوافق 12 أغسطس، وحددته الأمم المتحدة منذ عام 2000 لتوعية الشباب بالقضايا المختلفة التي تهمهم، جهود الدولة في تمكين الشباب خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شملت هذه الجهود إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واستعرضت الفضائية أبرز الجهود على النحو التالى: 

_الاهتمام بتمكين ورعاية الشباب وفق نصوص الدستور .

_إطلاق المؤتمر الوطنى للشباب فى 2016.

_ إطلاق منتدى شباب العالم فى 2017. 

_تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  2018. 

_الاهتمام بتدريب الشباب ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

_تعيين قيادات شبابية خلال حركة المحافظين الجدد ونوابهم 2019. 

_ إطلاق مشروع رواد 2030 لدعم ريادة الأعمال .

_إطلاق بنك المعرفة المصري 2016. 

_منح الشباب أولوية خاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعي. 

_إنشاء مراكز الشباب على مستوى القطر المصري. 

_مبادرة ابدأ لتوفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة الحديثة. 

_تدشين مشروع "إمكان" لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال بالصعيد. 

 

 

 

12 أغسطس أكاديمية الوطنية للتدريب الأحزاب والسياسيين البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الدولة المصرية

الأكثر قراءة

"هفضل أراعيه".. زوج يرفع دعوى إسقاط نسب بعد اكتشاف خيانة زوجته المتوفية له

90.8% للطب ومفاجأة للهندسة.. توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثث المفقودين في بحيرة مفيض باريس بالوادي

مصرع عقيد وأمين شرطة فى حادث مرورى على صحراوى البحيرة

رئيس البورصة لـ"الدستور": ندرس التعاقد على نظام جديد للتداول فى 2024

لطلاب الثانوية العامة 2023.. ماذا يحدث حال إثبات درجاتك من التظلم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين