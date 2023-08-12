فى يوم الشباب العالمى.. أبرز جهود الدولة لتمكين الشباب (فيديو)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب والذي يوافق 12 أغسطس، وحددته الأمم المتحدة منذ عام 2000 لتوعية الشباب بالقضايا المختلفة التي تهمهم، جهود الدولة في تمكين الشباب خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شملت هذه الجهود إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واستعرضت الفضائية أبرز الجهود على النحو التالى:

_الاهتمام بتمكين ورعاية الشباب وفق نصوص الدستور .

_إطلاق المؤتمر الوطنى للشباب فى 2016.

_ إطلاق منتدى شباب العالم فى 2017.

_تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 2018.

_الاهتمام بتدريب الشباب ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب.

_تعيين قيادات شبابية خلال حركة المحافظين الجدد ونوابهم 2019.

_ إطلاق مشروع رواد 2030 لدعم ريادة الأعمال .

_إطلاق بنك المعرفة المصري 2016.

_منح الشباب أولوية خاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعي.

_إنشاء مراكز الشباب على مستوى القطر المصري.

_مبادرة ابدأ لتوفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة الحديثة.

_تدشين مشروع "إمكان" لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال بالصعيد.