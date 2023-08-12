السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: التجربة المصرية أثبتت مكانة الشباب ودورهم فى بناء المستقبل (فيديو)

الدكتور خالد بدوي،
الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب

قال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، إن تجربة مصر في دعم وتمكين الشباب رائدة وتخطت حدود المحلية، متجهة إلى الحدود القارية والعالمية.

وأوضح بدوي عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن التجربة المصرية أثبتت مكانة الشباب ودورهم في بناء المستقبل، بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، وجعل عام 2016 عامًا للشباب، وتم تخريج دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في 2017، واعتماد مؤتمر وطني شهري في محافظات مصر المختلفة حتى يكون بوابة للحوار بين الشباب والقيادة السياسية.

 

مصر استمعت إلى صوت الشباب ورؤيتهم السياسية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر استمعت إلى صوت الشباب ورؤيتهم السياسية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم من التجارب الرائدة لتمكين الشباب في كل المجالات.

وتابع: تم تأسيس واعتماد الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عام 2018، حيث إنها تقوم بدور رائع في تخريج الدفعات المتلاحقة من كل الطوائف والمجتمعات المصرية.

يحتفل العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، لتسليط الضوء على مشاركاتهم على الصعيد الوطني والمحلي والدولي، وهي فرصة تتيح الاحتفال بسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم الهادفة لتعميمها على الجميع.

برلماني التجربة المصرية أثبتت مكانة الشباب دورهم في بناء المستقبل المستقبل بناء المستقبل

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