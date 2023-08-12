الأشد فتكًا ويسبب الوفاة.. أعراض متحور كورونا الجديد ومدى خطورته

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، وانتشاره في 51 دولة، ويسمى متغير EG.5 أو "Eris"، حيث يساور القلق العالم من جديد بعد إطلاق التحذيرات منه وظنًا بانتهاء وباء فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه.

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن ذلك المتحور الجديد يمكن أن يكون مسؤولاً عن الارتفاعات الأخيرة للإصابة بحالات البرد والحمى في جميع أنحاء العالم بداية من النصف الأخير من الشهر الماضي.

وحسب موقع CDC البريطاني يمثل المتغير EG.5، وهو متغير ثانوي من المتحور أوميكرون، النسبة الأكبر الآن من الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فحسب تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وسبب 60٪ من الإصابة بحالات اعتقادها البعض أنها أنفلونزا موسمية صيفية، ولكنها في الحقيقة كانت إصابات بمتحور كورونا الجديد.

ويتضمن EG.5 سلالة مع مجموعة فرعية من المتغيرات المعينة باسم EG.5.1، والتي تم تسميتها بشكل غير رسمي بـ"Eris"، ويقول الخبراء إن EG.5 هو أحد أسرع المتغيرات الفرعية من متحورات فيروس كورونا المستجد نموًا في جميع أنحاء العالم وعلى الأرجح بسبب طفرة قد تكون أكثر عدوى مما يتسبب بسرعة في المزيد من العدوى مقارنة بالمتحورات والمتغيرات الفرعية الأخرى.

ما هو EG.5 ، أو متغير "Eris"؟

قالت منظمة الصحة العالمية أن EG.5 هو أحد أنواع متحورات فيروس كورونا وهو من سلالة سلالة XBB التي كانت سليلة من المتحور أوميكرون.

ما مدى عدوى EG.5؟

إذا حكمنا من خلال المعدلات الأعلى للأشخاص الذين لديهم هذا البديل، فقد يكون هو أكثر عدوى من السلالات السابقة، وذلك أيضًا بسبب انتشاره في 51 دولة على مستوى العالم وهو أعلى معدل انتشار لأي من متحورات فيروس كورونا المستجد في العالم.

ولكنه لا يبدو مختلفًا تمامًا عن المتغيرات السابقة، ولكن إذا أصبحت هذه السلالة سائدة، فهذا يعني أنها ستسبب عدوى أسوأ في العالم وتفشي الوباء من جديد ولكن بصورة مختلفة.



ما هي أعراض متغير EG.5؟

في الوقت الحالي ، لا يبدو أن أعراض المتغير EG.5 تختلف عن السلالات السابقة ، كما قالت منظمة الصحة العالمية ولكنها تشمل هذه التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وأعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي والحمى منخفضة الحرارة

ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا لمتحورات فيروس كورونا لا تزال كالتالي:

حمى.



قشعريرة.



سعال بسيط او جاف.



ضيق في التنفس.



صعوبة في التنفس.



تعب.



آلام في العضلات و الجسم بشكل عام



صداع.



من الممكن فقدان في حاسة التذوق أو حاسة الشم.



إلتهاب الحلق.



احتقان ألانف.



سيلان الأنف.



الغثيان.



القيء.



إسهال.



تعرق شديد.

هل الإصابة ب EG.5 خطرة؟

حسب منظمة الصحة العالمية نعم الإصابة بالمتحور الجديد خطرة ولكن على فئات معينة من الناس مثل الحوامل والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة مثل السكر والضغط والقلب والاورام وحساسية الصدر لانه يسبب إجهاد كبير جدا للجسم ولا يستطيع الأشخاص المرضى التعافي منه بسرعة ويمكن أيضا أن تسبب للسخونية أو الحمى تأثير على بعض الاعضاء الداخلية وقت الإصابة وتسبب تلفها وتؤدي بذلك إلى الوفاة.