السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى مناعة يكشف خطورة متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

كشف مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن حقيقة خطورة  المتحور الجديد من فيروس كورونا، قائلاً إنه لا يمثل خطرا كبيرا، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، منوها بأن فيروس كورونا يؤكد أنه لم ولن ينتهي.

وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” أن المتحور الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بآليات الوقاية الصحية.

وتابع بدران أن منظمة الصحة العالمية مؤخرًا EG.5 أضافت المتحور الفرعي الجديد لكوفيد 19 إلى قائمة المتحورات الخاضعة للمراقبة، منوها إلى أن فيروس الكورونا ما زال يتحور وينتشر في جميع أنحاء العالم ، والمتحور أوميكرون أصبح له أكثر من 600 متحور فرعي له.

وناشد المواطنين ضرورة الحصول على اللقاحات، والالتزام بالكمامة وغسل الأيدي والتباعد والتهوية، مشددا على ضرورة العزل فور ظهور أي أعراض.

 

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