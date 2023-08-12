السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف يشيد بدور الواعظات في الإسماعيلية

صورة جماعية من الحدث
صورة جماعية من الحدث

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بدور الواعظات في محافظة الإسماعيلية، خلال فعاليات القافلة الدعوية للواعظات والتي جابت عدد من مساجد الإسماعيلية.  

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير المديرية، والشيخ السيد عطية عبدالحق، مدير إدارة الإدارات، والدكتور محمد عبدالمعبود إبراهيم، مدير الدعوة، والشيخ  عبدالعظيم عبدالمعبود، مسؤول شؤون المساجد، والشيخ أشرف السيد العدوي، مسئول شئون القرآن، والشيخ محمد سعيد الروبي، مسئول الإرشاد الديني، والشيخ محمد السيد محمد أبو كحته مدير الإدارة.

وشملت فعاليات القافلة، عدد من الأنشطة بمسجد المجمع الإسلامي بأبو عطوة، وذلك بمشاركة كل من الواعظات تقوى مجدي محمد علي، وريهام محمود عاشور محمود، وهبة سامي محمد الدسوقي، وهدى أمين عبدالرحمن إسماعيل، وأميمة غريب الداودي.

وأكدت واعظات الأوقاف، خلال فعاليات القافلة على إن أولياء الله تعالى هم محبوه ومتبعو سبيله، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ‌لَا ‌خَوْفٌ ‌عَلَيْهِمْ ‌وَلَا ‌هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"، ومن صفة الولي من عباد الله أنه يحب الله (سبحانه وتعالى)، ويحب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، ويحب مَن يحب الله (عز وجل)، ويحب من يحب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، يعمل بطاعة الله (عز وجل) فيجده حيث أمره، وينتهي عن معصيته فلا يجده حيث نهاه، فلا تنال الولاية إلا بالإيمان الصادق والعلم الراسخ والعمل الصالح، والاهتداء بهدي الكتاب والسنة، حيث يقول سبحانه: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ".

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