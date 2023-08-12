يمكن أن تسبب الموت.. 5 حميات غذائية قاتلة احذر اتباعها

يتبع الكثير من الناس العديد من الحميات الغذائية التي يحاولون عن طريقها أن يقوموا بإنقاص أوزانهم بشكل كبير بجانب ممارسة التمارين الرياضية.

ولكن لا يعلم الناس أن اتباع تلك الحميات الغذائية دون الذهاب الى استشاري تغذية أو حتى الإفراط في اتباعها يسبب الكثير من المشاكل الصحية التي يمكن أن تصل إلى الوفاة.

وحسب موقع Hindustan times، قال الدكتور سانى روبير، أخصائي التغذية، إن اتباع الحميات الغذائية دون تفكير في الصحة العامة وعمل التحاليل الطبيه اللازمة كل فترة لمعرفة ما وصل إليه الجسم من نتائج، بسبب الصراع الطويل مع الجوع والإرهاق يكون لها آثار جانبية خاصة و يسبب التعب والضعف العام، يمكن أن يكون خطيرًا ويجب تجنبه.

وأشار إلى 5 أنظمة غذائية يمكن أن تكون ضارة وربما قاتلة إذا تم اتباعها دون تعليم وتخطيط وإشراف مناسبين.

1. الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية للغاية:

يمكن أن يؤدي التقييد الشديد في السعرات الحرارية إلى نقص المغذيات، وفقدان العضلات، وضعف شديد في المناعة، وحتى يمكن أن يصل إلى تلف الأعضاء إذا استمر لفترات طويلة لذلك من الضروري التأكد من تلبية احتياجات الجسم من الطاقة مع الحفاظ على التوازن في تناول العناصر الغذائية الأساسية.

2. بدعة الحميات:

غالبًا ما تكتسب هذه الحميات شعبية نظرًا لوعدها بتحقيق نتائج سريعة، لكنها قد تفتقر إلى الدعم العلمي أو أنها تسبب مجموعة من المشاكل للجسم، فالاعتماد على خطط الوجبات غير المتوازنة أو الإفراط في عدد من المجموعات الغذائية يمكن أن يحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية، ما قد يؤدي إلى سوء التغذية أو يترتب عليه آثار ضارة أخرى.

3. حمية التخلص من السموم والمطهرات:

يمكن أن تكون حمية التخلص من السموم مميتة إذا تم اتباعها دون إشراف وتمديدها لأكثر من بضعة أيام، في حين أن فكرة إزالة السموم من جسمك قد تبدو مغرية، فإن العديد من أنظمة التخلص من السموم منخفضة السعرات الحرارية تفتقر إلى الدعم الغذائي وتسبب هي التسمم للجسم.

4. رجيم الكيتو بدون إشراف طبي:

يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الكيتون عند اتباعه بدون توجيه ومراقبة في حدوث نقص في المغذيات، واختلال في توازن الكهارل في الجسم وإلحاق ضرر محتمل بالأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى، لذلك يُنصح باستشارة طبيب التغذية قبل محاولة اتباع نظام غذائي الكيتو.

5. الحميات التي تشجع على الإفراط في تناول المكملات الغذائية أو الأدوية:

يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية التي تعتمد بشكل كبير على المكملات الغذائية أو الأدوية غير المنظمة خطرة ، لأنها قد تفتقر إلى الاختبار أو الإشراف العلمي المناسب، لا ينبغي أبدًا المساس بصحتك العامة بسبب المواد غير المثبتة أو التي يحتمل أن تكون ضارة.