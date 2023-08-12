الأردن يرحب بإعلان استكمال تفريغ حمولة "خزان صافر"

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، بإعلان الأمم المتحدة استكمال تفريغ حمولة النفط من الخزان العائم "صافر" في البحر الأحمر بأمان.

وثمَّنت وزارة الخارجية الأردنية، جهود الأمم المتحدة والدول المانحة في حشد الدعم المالي اللازم لإنجاز هذه العملية، التي جنبت البحر الأحمر كارثة بيئية والدعم الذي قدمته السلطات اليمنية لتسهيل إنجازها.

وفي وقتٍ سابق، أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة سحب النفط من الخزان العائم "صافر"، وشكرت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعم لتسهيل العملية.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" الآيلة للغرق قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من 1 مليون برميل نفط من الناقلة وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.