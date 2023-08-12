السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن يرحب بإعلان استكمال تفريغ حمولة "خزان صافر"

الأردن يرحب بإعلان
الأردن يرحب بإعلان استكمال تفريغ حمولة الخزان صافر

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، بإعلان الأمم المتحدة استكمال تفريغ حمولة النفط من الخزان العائم "صافر" في البحر الأحمر بأمان.

وثمَّنت وزارة الخارجية الأردنية، جهود الأمم المتحدة والدول المانحة في حشد الدعم المالي اللازم لإنجاز هذه العملية، التي جنبت البحر الأحمر كارثة بيئية والدعم الذي قدمته السلطات اليمنية لتسهيل إنجازها.

وفي وقتٍ سابق، أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة سحب النفط من الخزان العائم "صافر"، وشكرت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعم لتسهيل العملية.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" الآيلة للغرق قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من 1 مليون برميل نفط من الناقلة وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.

وزارة الخارجية الأردنية النفط البحر الاحمر الخارجية الاردنية الامم المتحدة

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

بالأدلة.. تاريخ العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية والجماعة الإرهابية

اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

الذكاء الاصطناعي يحرج عمرو دياب أمام جمهوره.. والهضبة يتجاهل الرد

القبض على ربة منزل وابنتها بحوزتهما شابو وحشيش

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين