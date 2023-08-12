السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

فى ذكرى رحيله.. مواقف وحكايات من حياة الفنان سناء شافع

سناء شافع
سناء شافع

تحل اليوم 12 أغسطس الذكرى الثالثة لرحيل الفنان والمخرج القدير سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا عام 2020، عن عمر ناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.
سناء شافع يعد واحدًا من أهم المبدعين فى الفن المصرى تميز بطراز خاص وأبدع فى التمثيل والإخراج المسرحى والتدريس الأكاديمى، كما ساهم فى إثراء الحياة الفنية.
شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أشهر أعماله فوزية البورجوازية، فيلم حتى لا يطير الدخان.
"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة مواقف وحكايات من حياة الفنان الراحل سناء شافع.
فيلم حسن ونعيمة
لا يعرف الكثير من الجمهور، أن سناء شافع، قد رشح لفيلم حسن ونعيمة أمام سعاد حسنى فى تجربتها الأولى، وبالفعل وقع العقد وكان المقابل المادى 50 جنيها وقبل البدء بفترة قصيرة اعتذر عن الفيلم . 
وأوضح أن سبب عدم مشاركته في فيلم حسن ونعيمة بأنه كان يستعد لسفره لألمانيا حتى يكمل دراسته الأكاديمية هناك وجاء السفر بعد توقيعه الفيلم فاختار أن يسافر، وبعد عودته من ألمانيا قدم العرض المسرحى "اللى رقصوا على السلالم" لفرقة المسرح الكوميدى وكان من العروض الناجحة والتى لاقت استحسان الكثير.
مواقف من حياة سناء شافع
قال الراحل الفنان سناء شافع، في تصريحات صحفية له، إنه كان ينتظر أداء فريضة الحج عمرًا طويلاً حتى أنه كان يتقدم بالأوراق ولكن لم تكن قد كتبت له .
واستكمل: "وقتها شعرت بالخوف أن يتوفاني الله قبل أن أؤدي فريضة الحج حتي أمر الله له بالحج عام ٢٠١٣، وقد غير الحج في نفسي كثيرًا حيث أصبحت ملتزمًا أكثر بكل الفرائض والنوافل ، وكان يرى أن الحج والعمرة ضروري تجديدهم كل فترة لأنهم مثل بطارية الشحن، وكان يتمنى المزيد منهم ولكن لم يمهله القدر .

من هو سناء شافع؟
يذكر أن سناء شافع ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 .
ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذي كان من علماء الأزه ، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.

أول مسرحية للفنان سناء شافع
وفي عام 1975، قام لأول مرة  بإخرج مسرحية "دون كيشوت" ثم توالت الأعمال، وقام بالتمثيل في عدد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية.

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