السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يعتقل صيادين قبالة بحر مدينة غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، صيادين اثنين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.

وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة إن جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغيرا على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولوا عليه، واعتقلوا صيادين كانا على متنه، وهما: أورنس السلطان (27 عاماً)، ومحمد رافي السلطان (14 عاماً).

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، والاستيلاء على مراكبهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

يذكر أنه في وقت سابق واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث ارتقى شهيد في اقتحام لطولكرم، وأصيب مواطنون خلال استهداف وقمع مسيرات مناهضة للاستيطان.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تسجيلات كاميرات مراقبة من محطة وقود ومحلات تجارية على مدخل بلدة يعبد، ونصبت عدة حواجز عسكرية على شارع بلدتي عرابة ويعبد، واقتحمت قرى طورة والطرم ونزلة زيد.

بحرية الاحتلال الاسرائيلي صيادين مدينة غزة مركب صيد لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال الاحتلال

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