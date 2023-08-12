مصرع سيدة وإصابة 13 مواطنًا فى انقلاب "ميكروباص" بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام الشركة اليابانية، في مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام الشركة اليابانية في مركز الوقف.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين جار نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام الشركة اليابانية في الوقف، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أسفر الحادث عن مصرع عادلة قاسم وإصابة 13 آخرين جاءت أسماؤهم كالآتي: "محمد أحمد عبدالرحيم، 59 عامًا، ومحمد عبد الغفار عبداللطيف، 46 عامًا، وهشام بدري كامل، 40 عامًا، وأحمد عبدالعاطي حفني، 50 عامًا، وشعبان أبوالمجد أحمد، 50 عامًا، وحسن عبدالماجد حسان، 50 عامًا، ومراد زكريا سيد، 60 عامًا، وإبراهيم نصر الدين أحمد، 55 عامًا، ومختار محمد عبدالعال، وأطفاله الثلاثة عرفة 15عامًا، وهمام 4 أعوام، رقية 4 أعوام، جميعهم من نجع حمادي".