مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الهلال ضد النصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، ومباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في كأس السوبر الألماني، بالإضافة إلى مباراة أرسنال ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الألماني والقنوات الناقلة

- بايرن ميونخ X لايبزيج: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 4 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- الهلال X النصر: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة على SSC1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أرسنال X نوتينجهام فورست: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- بورنموث X وست هام يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- برايتون X لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- إيفرتون X فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- شيفيلد يونايتد X كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 4 HD Premium

- نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- ريال سوسيداد X جيرونا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- لاس بالماس X ريال مايوركا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أتلتيك بيلباو X ريال مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مارسيليا X ستاد ريمس: في تمام الساعة السادسة مساءً

- باريس سان جيرمان X لوريان: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- أستراليا X فرنسا: في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

- إنجلترا X كولومبيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- قاسم باشا X أنقرة جوجو: في الساعة السابعة والربع مساءً

- قونيا سبور X إسطنبول سبور: في الساعة السابعة والربع مساءً

- قيصري سبور X جالاتا سراي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

- بينديك سبور X هاتاي سبور: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الطائي X ضمك: في الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC2 HD

- الفيحاء X الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC2 HD