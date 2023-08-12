حدث ليلا| الأمن يعيد أجنبيا مشردا لأحضان أسرته وضبط هارب من جنايتي قتل

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الحوادث، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

الأمن يعيد أجنبيًا مشردًا إلى أحضان أسرته

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مشردًا وإعادته وتسليمه لأهليته.

ورصدت أجهزة الأمن تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "من أصل مصري ويحمل جنسية إحدى الدول" مشردًا فى شوارع مدينة بورسعيد.

بالفحص تبين أن المتغيب حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد، ولم يستدل على مكان تواجده عقب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وتبين أنه يعاني من "مرض نفسى" يعالج منه منذ عدة سنوات.

وتم التنسيق مع الصفحة المعنية بالنشر وأهلية المذكور لحضور أهليته واستلامه، وتم تسليمه لهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.

وتقدم أهليته بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وحسن التعامل.

حجز سائق لودر تسبب فى مقتل مواطن بالقاهرة على ذمة التحريات

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا بحجز سائق لودر المتهم بالتسبب في قتل مواطن، أثناء مروره بسيارته، وذلك على ذمة التحريات.

كما أمرت جهات التحقيق المختصة، بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه .

إصابة شاب بعدة طعنات خلال مُشاجرة مع آخر فى طلخا

أصيب شاب بعدة طعنات في أماكن متفلاقة من جسده، إثر مشاجرة نشبت مع أحد الأشخاص في إحدى قرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وانتقلت أجهزة الأمن فور تلقيها بلاغا بالحادث إلى مكان الواقعة، وقامت بسؤال شهود العيان حول الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

دفتر أحوال «الداخلية»| ضبط هارب من جنايتى قتل.. وغسيل أموال بـ50 مليون جنيه

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال.

ضبط متهمين بغسيل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال.

وتبين من التحريات أن المتهمين قاما بغسيل حصيلة نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.