صحيفة يونانية تفسر لغز بناء أهرامات الجيزة بشكلها المرصوف

فسرت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية لغز بناء أهرامات الجيزة بشكلها المرصوف وأسرار هندسة بناؤها.

وقالت الصحيفة إن لغز بناء الأهرامات أبهر الباحثين لبعض الوقت، فلقد تساءل الناس عبر العصور عن كيفية بناء هذه الهياكل من الحجر الجيري بهذه السرعة والدقة.

وأدى هذا حتى إلى بعض النظريات الغريبة، وتعمل الدراسات المجهرية الإلكترونية والدراسات الطبوغرافية الجديدة على حل اللغز، مع اقتراح نظريات أكثر قبولًا.

وقالت الصحيفة يبلغ ارتفاع هرم خوفو 146 مترًا، ويزن ستة ملايين طن، ويتألف مما يقرب من 2.3 مليون كتلة من الجرانيت والحجر الجيري يصل وزن كل منها إلى ثمانين طناً، والهيكل ذو مستوى ومربع مثالي تقريبًا والكتل متقاربة جدًا بحيث لا توجد مساحة بينهما، والأكثر إثارة للدهشة أن العمل يبدو أنه قد اكتمل في أقل من عشرين عامًا.

كيف تم رفع كتل الحجر الجيري؟

قالت الصحيفة: لقد أعطى اللغز المتعلق بالثقافة المصرية القديمة وطقوسهم الجنائزية مصداقية للعديد من النظريات الغريبة مع مرور الوقت، وتستمر الأهرامات في تقديم شهادة على عظمة الفراعنة، وظل بناؤها محاطًا بالسرية للعالم القديم كما هو الحال بالنسبة لنا اليوم.

كيف تم بناء الأهرامات بهذه السرعة؟

أثبتت الدراسات الحديثة أن الأهرامات قد تم إنشاؤها من الخرسانة المصرية القديمة، واستطاع مايكل برسوم، أستاذ الهندسة في جامعة دريكسل، تطبيق التطورات التكنولوجية في المجهر الإلكتروني الماسح لدراسة الهياكل الصخرية.

واستخدمت مجموعة البحث الآشعة السينية ومشاعل البلازما والمجاهر الإلكترونية لدراسة الهياكل الدقيقة لأحجار الهرم مقارنة بالحجر الطبيعي من محجر طورة والمعادي.

وكشفت الدراسة أن الهياكل المجهرية والشوائب في أحجار الغلاف الداخلية والخارجية من المحتمل أن تكون من الحجر الجيري المعاد تشكيله، كان الموثق المستخدم في ركام الحجر الجيري إما ثاني أكسيد السيليكون (لبنة بناء الكوارتز) أو معدن سيليكات غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، حيث تحتوي الأحجار أيضًا على نسبة عالية من الماء، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للحجر الجيري الطبيعي الجاف الموجود في هضبة الجيزة.

وقال التقرير إن الحجر الجيري هو صخر رسوبي مصنوع من أكسيد الكالسيوم، والذي يتحول إلى صخور على مدار فترة زمنية، ويحتوي الحجر الجيري المصري الطبيعي على حوالي 96 إلى 99% من الكالسيت و0.5 إلى 2.5 بالمائة من الكوارتز والدولوميت والجبس وسيليكات الحديد والألومينو.

وأيضا يحتوي هذا الحجر الجيري المزيف على 85 إلى 90% فقط من الكالسيت، بالإضافة إلى معادن إضافية، مثل الأوبال والهيدروكسيل الأباتيت والسيليكو ألومينات، فالبنية المجهرية للحجر غير متبلورة أو شبيهة بالزجاج مع العديد من فقاعات الهواء الصغيرة غير الموجودة في الحجر الجيري الطبيعي.

والعديد من الكتل مقسمة إلى طبقات، مع شظايا أحفورية كبيرة مركزة في الأسفل وحبيبات أخف في الأعلى، بينما الحجر الجيري العادي مصنوع من أشرطة متناوبة لأنه رسوبي بطبيعته، وعثر على كتلة على هضبة الجيزة بدت وكأنها مصنوعة من نوعين مختلفين من الحجر، أحدهما يتآكل أسرع من الآخر.

وصفة الخرسانة المصرية القديمة

وأوضحت الصحيفة أنه تم صب كتل الطبقات العليا من الخرسانة القديمة المصنوعة من الحجر الجيري الرطب من الجانب الجنوبي من هضبة الجيزة، وتمت إذابة الحجر الجيري في برك من مياه النيل والصودا والجبس، مما أدى إلى تكوين خليط بدرجة حموضة عالية جدًا، وتم خفضه إلى المستويات الطبيعية باستخدام الملح، وسوف يؤدي تبخر الماء إلى ترك طين يشبه الطين، يتم نقله إلى موقع البناء وتعبئته في قوالب خشبية، حيث سيتم تركه لضبطه.

وأثار الإجراء المزيد من التساؤلات حول البرك والمسارات التي يتم حفرها لقيادة مياه النيل إلى الجيزة، ومع ذلك، أعاد العلماء مؤخرًا بناء ثمانية آلاف سنة ماضية صعود وهبوط فرع خوفو، أحد روافد النيل البائدة الآن.

تم شحن المواد ولم يتم نقلها

وتكشف النتائج أن فرع خوفو على نهر النيل جف تمامًا حوالي 600 قبل الميلاد، وتم العثور على أجزاء من ورق البردي في عام 2013 بالقرب من ميناء قديم على البحر الأحمر، يعود بعضها إلى عهد خوفو، وهذا يتفق مع بناء قناة الفراعنة بواسطة داريوس.

وربما كانت هناك حاجة ماسة إلى مقدمة قناة السويس لأن النيل كان يجف في هذا الوقت تقريبًا، وهذه البنية التحتية المذهلة هي دليل على كيفية حفر برك اصطناعية كثيفة العمالة للوصول إلى المياه في الصحراء.