مختار نوح لـ"الشاهد": تعزيز الانتماء للوطن يُجهض مخططات الجماعات التكفيرية

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن استمرار الجماعات التكفيرية، على الرغم من أن تجاربهم السابقة أثبتت فشلهم في إسقاط الدولة، يرجع إلى أن الدولة نجحت في إجهاض هذه الجماعات من جانب الجيش والشرطة، والمتمثلة في المواجهة الصلبة والأمنية فقط، لكن بقية أذرع الدولة لم تقم بدورها كما يجب في مواجهة أفكار هذه الجماعات، وبالتالي ظلت أفكارهم موجودة ولم تمت.

وأضاف مختار نوح، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra news"، أنه في صميم مسؤولية وزارة الثقافة، أو وزارة السياحة أو وزارة التعليم، لم يتم إجهاض هذه الجماعات التكفيرية.

ولفت إلى أن مشكلة الانتماء تم زراعته في هذه الجماعات والحركات منذ الطفولة، فعلى سبيل المثال في كتاب "الولاء والبراء" يتبرأ الشاب فيه من وطنه، أي أن هذه الجماعات تؤسس في أفكارها لعدم الانتماء للأوطان.

وأشار: إلى أن تعزيز الانتماء للوطن هو الطريق الذي يمكن من خلاله قطع أي محاولة لهذه الجماعات من أن تعمل وتستأنف نشاطها، حيث إن هذه الجماعات عملت على نزع حب الوطن من داخلنا من خلال شعارات.