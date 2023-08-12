الأمن يعيد أجنبى مشرد إلى أحضان أسرته

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مشردًا وإعادته وتسليمه لأهليته.

ورصدت أجهزة الأمن تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "من أصل مصري ويحمل جنسية إحدى الدول" مشردًا فى شوارع مدينة بورسعيد.

بالفحص تبين أن المتغيب حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد، ولم يستدل على مكان تواجده عقب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وتبين أنه يعاني من "مرض نفسى" يعالج منه منذ عدة سنوات.

وتم التنسيق مع الصفحة المعنية بالنشر وأهلية المذكور لحضور أهليته واستلامه، وتم تسليمه لهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.

وتقدم أهليته بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وحسن التعامل.