تقرير أمريكى: مصر من بين أكثر 10 دول أفريقية تقدمًا فى 2023

أكد تقرير أمريكي أن مصر من بين أكثر ١٠ دول أفريقية تقدمًا في 2023، حيث جاءت مصر في المركز الرابع وفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ويستند التصنيف إلى آخر المعطيات بالنسبة للتنمية البشرية لدول أفريقيا حسب مقرر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال التقرير إن من أهم هذه العوامل وجود بنية تحتية متطورة، بما في ذلك الطرق التي يتم صيانتها جيدًا ، والإسكان الجيد، والكهرباء المتسقة ، وشبكات الاتصالات القوية ، ومرافق الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها لكن الرحلة لا تتوقف عند هذا الحد، ويشمل تقييمًا شاملاً.

وأضاف التقرير، تعد فعالية واستقرار الحوكمة ، وتوافر فرص العمل المربحة ، وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية من الدرجة الأولى ، والحريات الفردية ، والنظام البيئي التعليمي المزدهر ، وغير ذلك من العناصر الحاسمة في تحديد مستوى التنمية في الدولة.

أدخل مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية ، وهو معيار أساسي لقياس التقدم الإنمائي للأمم، على النحو الذي أقره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تم وضع تصور لمبادرة التنمية البشرية لتسليط الضوء على أن تقدم أي دولة يجب أن يقاس ليس فقط من خلال النمو الاقتصادي ، ولكن من خلال تمكين وقدرات شعبها.

مصر في المركز الرابع

و يعتمد دليل التنمية البشرية على المؤشرات الرئيسية لرسم صورة حية للنسيج التنموي للأمة: متوسط ​​العمر المتوقع ، ومحو أمية الكبار، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت ، والمساواة في الدخل.

يتم تقطير هذه المقاييس المتنوعة في مقياس عددي يتراوح من 0.00 إلى 1.00 ، يلخص بإيجاز موقع الدولة في طيف التنمية.

من الواضح أن التصنيف العددي يتجاوز مجرد رقم. ينقل نسبة التنمية البشرية للأمة، حيث يتم تصنيف البلدان التي حصلت على درجات في النطاق من 0.00 إلى 0.55 على أنها تضم ​​معدلات تنمية بشرية منخفضة.