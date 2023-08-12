السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمام القاعدة العسكرية.. حراك شعبى مناهض لفرنسا يتزايد فى النيجر

احتجاجات النيجر
احتجاجات النيجر

أعلنت وسائل إعلام محلية، الجمعة، عن وجود حراك شعبي مناهض لفرنسا يتزايد في النيجر. ⁧‫

 

ووفق وكالة فرانس برس، فان متظاهرون أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر يطالبون برحيل قوات فرنسا.

 

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فان النيجر مقبرة السياسة الفرنسية في منطقة الساحل، كما إن الوجود المطول للقوة الاستعمارية السابقة يقترب من نهايته.


وبينما كان الناس يتدفقون إلى شوارع نيامي لإظهار دعمهم للانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية في النيجر الشهر الماضي، برزت احدى اللافتات المكتوبة بالقلم على قطعة من الورق المقوى: "La France doit partir" يجب أن تغادر فرنسا.

 

وعلى عكس القوى الاستعمارية الأخرى مثل بريطانيا ، التي تخلت عن سيطرتها السابقة في إفريقيا بعجلة غير لائقة تقريبًا ، بقيت فرنسا في مكانها. إما من بين ما يمكن أن تسميه مدرسة ما بعد الاستعمار "لقد كسرتها ، دفعت ثمنها" ، أو الطموح الدائم للسيطرة على ممتلكاتها السابقة والاستفادة منها ، تحوم فرنسا مثل الشبح.


ولأكثر من 60 عامًا ، تدخلت باريس في السياسة والأعمال في القارة في نظام مريح أصبح يُعرف باسم "Françafrique". كان للمسؤولين الفرنسيين خطوط ساخنة للرؤساء المفضلين. جمعت الشركات الفرنسية عقودًا مربحة.

 

أنفقت 14 دولة في غرب ووسط إفريقيا بما في ذلك النيجر ، عملة ، فرنك CFA ، بضمان باريس.

 

 وأدى ذلك إلى استقرار سعر الصرف الذي تحسدته المستعمرات البريطانية السابقة، لكنه يناسب أيضًا المستثمرين الفرنسيين الذين يعيدون أرباحهم إلى الوطن والنخب الأفريقية التي تتذوق الكماليات الفرنسية المشتراة بالعملة الصعبة.

 

كانت فرنسا مستعدة دائمًا للتدخل العسكري، وأرسلت جنودًا إلى ساحل العاج عندما اندلعت الحرب الأهلية عام 2002 وتدخلت مرة أخرى في عام 2011 عندما رفض لوران جباجبو التنازل عن السلطة. وقد أرسلت قوات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى سبع مرات منذ الاستقلال. وفي عام 2013 ، ساعدت القوات الجوية الفرنسية في طرد المتشددين الإسلاميين في شمال مالي الذين كانوا يهددون بالزحف إلى باماكو.

 

مهما كانت دوافع فرنسا لهذا الوجود الخانق - الاستغلال أو المكانة - فهي لا تعمل. في معظم مستعمراتها الإفريقية العشرين السابقة ، يشترك المثقفون والمتظاهرون في الشوارع على حد سواء في كراهية فرنسا ، وهي كبش فداء سهل لجميع مشاكلهم. أحرق نشطاء سنغاليون فرنك الاتحاد المالي الأفريقي وهاجموا محطات البنزين ومحلات السوبر ماركت المملوكة لفرنسا. في مالي ، احتفل الناس العام الماضي عندما طرد نظامها العسكري الجديد القوات الفرنسية.

فرنسا التيجر يتزي 800 متظاهر مناهض

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