مانشستر يونايتد يعلن رحيل فريد إلى فنربخشة التركى

أعلن مانشستر يونايتد توصله إلى اتفاق رسمي بشأن انتقال لاعب الوسط البرازيلي فريد إلى صفوف فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد من خلاله خضوع البرازيلي فريد للكشف الطبي قبل أن يتم الاتفاق على شروطه الشخصية مع ناديه الجديد تمهيدًا للانتقال إلى الفريق التركي.

وكشف فابريزيو رومانو، عن توصل فنربخشة لاتفاق مع اللاعب البرازيلي فيما يتعلق بتفاصيل التعاقد الشخصية.

ومن المنتظر أن تُكلف الصفقة خزائن الفريق التركي ما يصل إلى 8.6 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4.3 مليون أخرى حوافز.

ويسافر البرازيلي إلى تركيا للخضوع للفحوصات الطبية وإتمام الانتقال إلى فنربخشة خلال الأيام القليلة المقبلة.